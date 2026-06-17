الإمارات تطلق مبادرات للشباب العالمي لدعم «مؤتمر المياه»

باريس (وام)



أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال المياه، وتعزيز دور العلوم في صياغة السياسات، وتمكين قيادة الشباب، وذلك ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال، والمزمع عقده في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.

وشاركت دولة الإمارات، بقيادة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الشركاء الوطنيين، في الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي (IHP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في باريس، حيث أطلقت عدداً من المبادرات؛ بهدف حشد جهود المجتمع الدولي للمياه، وبناء الزخم قبيل انعقاد المؤتمر.



تعزيز الشراكات

أكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة الذي يقود جهود الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أهمية الاستفادة من المسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات، ودعم مشاركة الشباب، وتسريع جهود تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال بالعلاء: «يمثل الدعم المقدم للمبادرة الرائدة ‘الشباب من أجل المياه’ (Youth4Water) خطوة مهمة في تعزيز مشاركة الشباب ضمن أجندة المياه العالمية. وتساهم هذه المبادرات في بناء الزخم ودعم الشراكات، وتعزيز الثقة في عملية مياه عالمية أكثر شمولاً تستند إلى جهود فعالة كجزء من التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026».

ودعا علي الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو، مجلس البرنامج وأسرة المياه التابعة للمنظمة والدول الأعضاء كافة إلى دعم التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة وواقعية.

وأكد دور «اليونسكو» المتميز في حشد الحكومات، والمؤسسات، ومراكز الفئة الثانية، وكراسي «اليونسكو»، واللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المائية العالمية.



مبادرة رائدة للشباب

من مخرجات الجلسة الرئيسية اعتماد مبادرة «الشباب من أجل المياه» (Youth4Water) بشكل رسمي، التي تعد أول مبادرة رائدة ضمن البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي المُخصص للشباب العاملين في قطاع المياه. وتستضيف دولة الإمارات هذه المبادرة، فيما تتولى رئاستها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بينما قامت مملكة هولندا بتقديمها للمجلس.

وقال علي الحاج آل علي: «إن الشباب ليسوا فقط عماد المستقبل، بل هم شركاء فاعلون اليوم في ابتكار الحلول، وتعزيز الوعي بقضايا المياه وصناعة التغيير. وتجسد مبادرة الشباب من أجل المياه وبرنامج المبعوثين الشباب العالميين للمياه التزام دولة الإمارات بضمان أن تكون القيادة الشبابية في صميم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة».

وقال الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «مع تزايد تحديات المياه في المناطق والقطاعات المختلفة، تقوم جامعة خليفة بالمساهمة في منصة عالمية تلتقي فيها العلوم والسياسات والقيادات الشبابية. ومن خلال تعاوننا مع منظمة (اليونسكو)، نعمل على تعزيز الترابط بين الاكتشاف العلمي والتعاون الدولي والأجيال المقبلة من القادة الذين سيقومون بتعزيز أمن المياه مستقبلاً».



شراكات

اختتمت دولة الإمارات الجلسة بدعوة جميع الدول الأعضاء والرؤساء المشاركين بالحوارات التفاعلية وأسرة المياه التابعة لـ«اليونسكو» إلى بناء شراكات والتزامات ومبادرات عملية ذات أثر فعلي دعماً للمسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي، ودعم أهداف المؤتمر في تسريع تطبيق وتحقيق تقدم فعلي في الأجندة العالمية للمياه.