نيابةً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الافتراضية الطارئة بشأن تفشي فيروس إيبولا ويؤكد دعم الإمارات لجهود الاستجابة في أفريقيا

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في القمة الافتراضية الطارئة بشأن تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. وأكد معاليه في كلمة ألقاها خلال القمة، أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت دولة الإمارات دعماً لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في قارة أفريقيا عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية. وجدّد معاليه التأكيد على تضامن دولة الإمارات مع الدول والمجتمعات المتأثرة، لا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا، مشيداً بجهود منظمة الصحة العالمية، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والجهات الصحية الوطنية، في قيادة جهود الاستجابة. وفي هذا السياق، أكد معاليه التزام دولة الإمارات بالاستجابة العاجلة لمختلف الأزمات والكوارث، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد الإنسان أينما كان، بالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة، ما يجسّد رؤية قيادة تضع كرامة الإنسان وحماية حياته أساساً في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى أن دعم دولة الإمارات لجهود احتواء تفشي فيروس إيبولا تجسيد لهذه الرؤية التي تقوم على تعزيز العمل الإنساني والطبي عبر خطوات ملموسة لمساندة المجتمعات المتأثرة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الصحية. وفي الختام، شدّد معاليه على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع الشركاء في القارة، ومنظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي لدعم جهود الاستجابة الفعالة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية.