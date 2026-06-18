الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابةً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الافتراضية الطارئة بشأن تفشي فيروس إيبولا ويؤكد دعم الإمارات لجهود الاستجابة في أفريقيا

نيابةً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الافتراضية الطارئة بشأن تفشي فيروس إيبولا ويؤكد دعم الإمارات لجهود الاستجابة في أفريقيا
18 يونيو 2026 12:31

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في القمة الافتراضية الطارئة بشأن تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. وأكد معاليه في كلمة ألقاها خلال القمة، أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت دولة الإمارات دعماً لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في قارة أفريقيا عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية. وجدّد معاليه التأكيد على تضامن دولة الإمارات مع الدول والمجتمعات المتأثرة، لا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا، مشيداً بجهود منظمة الصحة العالمية، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والجهات الصحية الوطنية، في قيادة جهود الاستجابة. وفي هذا السياق، أكد معاليه التزام دولة الإمارات بالاستجابة العاجلة لمختلف الأزمات والكوارث، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد الإنسان أينما كان، بالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة، ما يجسّد رؤية قيادة تضع كرامة الإنسان وحماية حياته أساساً في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى أن دعم دولة الإمارات لجهود احتواء تفشي فيروس إيبولا تجسيد لهذه الرؤية التي تقوم على تعزيز العمل الإنساني والطبي عبر خطوات ملموسة لمساندة المجتمعات المتأثرة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الصحية. وفي الختام، شدّد معاليه على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع الشركاء في القارة، ومنظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي لدعم جهود الاستجابة الفعالة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في «السياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»
المصدر: وام
رئيس الدولة
شخبوط بن نهيان
الإمارات
آخر الأخبار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
الترفيه
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
اليوم 12:59
المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
الترفيه
المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©