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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة البحرين

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة البحرين
18 يونيو 2026 15:21

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة القنصل العام، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب سعادة طلال يوسف فخرو عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.

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سعود بن صقر
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