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منصور بن زايد: رؤية رئيس الدولة وتوجيهات محمد بن راشد جعلت من التنافسية والتميُّز ثقافة عمل

منصور بن زايد: رؤية رئيس الدولة وتوجيهات محمد بن راشد جعلت من التنافسية والتميُّز ثقافة عمل
18 يونيو 2026 15:41

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيدي، تجسّد هذه النتائج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموكم التي جعلت من التنافسية والتميُّز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي. كل الشكر لفرق العمل الوطنية التي تواصل تحقيق الإنجازات النوعية وترسيخ ريادة الإمارات في مختلف المؤشرات الدولية».

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منصور بن زايد
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