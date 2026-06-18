"ضمان": 99.5% من المشكلات البصرية مرتبطة بأمراض صحية

كشف تحليل لبيانات المطالبات لدى الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أن نحو 99.5% من حالات ضعف البصر والمشكلات البصرية ترتبط بأمراض وحالات صحية، في مقدمتها السكري وإعتام عدسة العين وجفاف العين.

وأظهرت البيانات أن ما يصل إلى 7 من كل 10 أشخاص قد يعانون أمراضاً غير مشخصة في العيون، لا سيما بين مرضى السكري، ما يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والمتابعة الدورية للوقاية من المضاعفات والحفاظ على صحة العين على المدى الطويل.

كما أبرزت النتائج أهمية الرعاية الوقائية خلال المراحل العمرية المتوسطة، إذ استحوذ المتعاملون ممن تتراوح أعمارهم بين 36 و65 عاماً على ما يقرب من نصف المطالبات المرتبطة بصحة العين، فيما شكلت الفئة العمرية بين 46 و50 عاماً نحو 9% من إجمالي هذه المطالبات، الأمر الذي يعزز أهمية الفحص المبكر والإدارة الاستباقية للحالات الصحية خلال هذه المرحلة العمرية.

وسلطت النتائج الضوء على العلاقة الوثيقة بين صحة العين والأمراض المزمنة، بما يتوافق مع تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى إمكانية الوقاية من نسبة كبيرة من حالات ضعف البصر أو علاجها عند تشخيصها في مراحل مبكرة.

وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، أن توظيف البيانات الصحية في استشراف المخاطر وتحديد مجالات التدخل المبكر يسهم في تقديم رعاية صحية أكثر فعالية واستباقية، بما يدعم الحفاظ على جودة حياة الأعضاء ويحد من تطور المشكلات الصحية المعقدة، ويعزز تبني نهج وقائي يركز على النتائج الصحية المستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، أكد عبدالقادر الشاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية بالإنابة في "ضمان"، أن الفحوصات الدورية للعين تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة البصر والحد من المضاعفات المرتبطة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الكشف المبكر يتيح تشخيص الحالات المرضية وعلاجها قبل تفاقمها، ويعزز فرص التدخل الطبي في الوقت المناسب بما يسهم في حماية صحة العين على المدى الطويل.