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حمدان بن زايد يطّلع على خطة عمل ومبادرات النيابة العامة في أبوظبي

حمدان بن زايد يطّلع على خطة عمل ومبادرات النيابة العامة في أبوظبي
18 يونيو 2026 19:57

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من النيابة العامة في أبوظبي، برئاسة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على خطة عمل النيابة العامة وإحصائيات القضايا والمبادرات النوعية في منطقة الظفرة، بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ودعم دورها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد سموّه بالتطور الذي تشهده المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، وبالدور الذي تؤديه النيابة العامة في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية وتبسيطها باستخدام أحدث التقنيات، بما يدعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم وتطوير النظام القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

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كما اطّلع سموّه على عدد من الإحصائيات والخطط والمشاريع المستقبلية للنيابة العامة، والتي من شأنها الإسهام في توطيد مكانة الإمارة مركزاً رائداً للعدالة على المستوى العالمي.

من جانبه، أعرب المستشار علي محمد البلوشي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على متابعة أعمال النيابة العامة ومبادراتها في منطقة الظفرة، مؤكداً استمرار النيابة في الارتقاء بجودة الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الأفراد والمجتمع.

حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
النيابة العامة
أبوظبي
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