منصور بن زايد يحضر أفراح النيادي والظاهري والشامسي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أُقيم بمناسبة زفاف السيد ناصر سيف سالم النيادي إلى كريمة السيد النخيرة محمد راشد الشامسي، والسيد سيف سعيد سيف النيادي إلى كريمة السيد سالم راشد مسفر الظاهري، وذلك في فندق «إرث» أبوظبي.

وقدّم سموّه التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية سعيدة.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العرسان وذويهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، في أجواء عكست قيم التلاحم الاجتماعي والترابط الأصيل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.