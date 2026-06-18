«بيت العائلة الإبراهيمية» يتوّج الفائزين في برنامج سُفراء الشباب العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

توّج بيت العائلة الإبراهيمية الفائزين من الدفعة الأولى من برنامج سُفراء الشباب العالمي، خلال فعالية عرض المشاريع الختامية التي جمعت المشاركين والمرشدين وأعضاء لجنة التحكيم وعدداً من الشركاء والضيوف.

ويُعد برنامج سُفراء الشباب العالمي مبادرة قيادية وتعليمية قائمة على المشاريع، تجمع نخبة من الشباب المهنيين وطلبة الجامعات من خلفيات ثقافية وأكاديمية متنوعة.وشهدت الفعالية تقديم المشاريع النهائية التي عمل عليها المشاركون على مدار أشهر من التعلم والتدريب والإرشاد، حيث استعرضت الفرق مبادرات مبتكرة ركزت على تعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان، ودعم التماسك المجتمعي، وإيجاد حلول عملية تسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتعاوناً.

وانطلق البرنامج سبتمبر 2025، بالتوازي مع المسيرة الأكاديمية للمشاركين، ويأتي ضمن الإطار الأكاديمي لمساق «أخلاقيات الحوار بين الثقافات» الذي تقدمه مدرسة ميونيخ للفلسفة.

ويتألف البرنامج الأكاديمي من خمسة محاور تعليمية، يُمنح بموجبها المشاركون شهادة متخصصة تعادل 36 ساعة معتمدة وفق النظام الأوروبي لتحويل وتراكم الساعات المعتمدة «ECTS»، على أن يستمر الجزء الأكاديمي من البرنامج حتى مارس 2027.

وكرّم بيت العائلة الإبراهيمية جميع المشاركين تقديراً لجهودهم والتزامهم طوال فترة البرنامج، مشيداً بالمستوى المتميز للمشاريع المقدمة وما عكسته من وعي شبابي بأهمية الحوار والتعاون في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز قيم التفاهم الإنساني.