الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيت العائلة الإبراهيمية» يتوّج الفائزين في برنامج سُفراء الشباب العالمي

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
19 يونيو 2026 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للاستثمار" و"الطيران المدني"و"أبوظبي للتنقُّل" توقع اتفاقية بشأن أنظمة التنقُّل الجوي المتقدم
حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين

توّج بيت العائلة الإبراهيمية الفائزين من الدفعة الأولى من برنامج سُفراء الشباب العالمي، خلال فعالية عرض المشاريع الختامية التي جمعت المشاركين والمرشدين وأعضاء لجنة التحكيم وعدداً من الشركاء والضيوف.
ويُعد برنامج سُفراء الشباب العالمي مبادرة قيادية وتعليمية قائمة على المشاريع، تجمع نخبة من الشباب المهنيين وطلبة الجامعات من خلفيات ثقافية وأكاديمية متنوعة.وشهدت الفعالية تقديم المشاريع النهائية التي عمل عليها المشاركون على مدار أشهر من التعلم والتدريب والإرشاد، حيث استعرضت الفرق مبادرات مبتكرة ركزت على تعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان، ودعم التماسك المجتمعي، وإيجاد حلول عملية تسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتعاوناً.
وانطلق البرنامج سبتمبر 2025، بالتوازي مع المسيرة الأكاديمية للمشاركين، ويأتي ضمن الإطار الأكاديمي لمساق «أخلاقيات الحوار بين الثقافات» الذي تقدمه مدرسة ميونيخ للفلسفة.
ويتألف البرنامج الأكاديمي من خمسة محاور تعليمية، يُمنح بموجبها المشاركون شهادة متخصصة تعادل 36 ساعة معتمدة وفق النظام الأوروبي لتحويل وتراكم الساعات المعتمدة «ECTS»، على أن يستمر الجزء الأكاديمي من البرنامج حتى مارس 2027.
وكرّم بيت العائلة الإبراهيمية جميع المشاركين تقديراً لجهودهم والتزامهم طوال فترة البرنامج، مشيداً بالمستوى المتميز للمشاريع المقدمة وما عكسته من وعي شبابي بأهمية الحوار والتعاون في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز قيم التفاهم الإنساني.

بيت العائلة الإبراهيمية
الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
الترفيه
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
اليوم 12:59
المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
الترفيه
المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©