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علوم الدار

«جامعة خليفة» تتقدم إلى المركز 147 عالمياً في تصنيف «كيو إس»

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
19 يونيو 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تقدمها إلى المرتبة 147 عالمياً في تصنيفات مؤسسة «كيو إس» العالمية للجامعات 2027، بعد أن قفزت 30 مركزاً لتصبح أول مؤسسة تعليم عال في دولة الإمارات تدخل قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.
وحققت الجامعة كذلك أداء متميزاً عبر مجموعة من المؤشرات الرئيسة في التصنيف، شملت التميز في البحث العلمي والسمعة الأكاديمية والحضور الدولي والتأثير العالمي.
واحتلت الجامعة المرتبة 87 عالمياً في مؤشر «الاستشهادات لكل عضو هيئة أكاديمية»، لتكون بذلك ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، والأولى في الإمارات. وحازت الجامعة المرتبة 12 عالمياً في مؤشر «أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين»، مما يعكس قدرتها على استقطاب نخبة متميزة من الكفاءات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: يعكس دخول جامعة خليفة إلى قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، وحلولها في المرتبة 87 عالمياً في مؤشر الاستشهادات البحثية، نجاح رؤيتها الاستراتيجية.
وأضاف: من أبوظبي إلى المجتمع العلمي العالمي، تواصل جامعة خليفة أداء دور محوري في دعم التقدم العلمي والتنمية الاقتصادية، ويؤكد هذا الإنجاز مكانتها بوصفها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة في مجالي البحث العلمي والابتكار، وإسهامها المستمر في تحقيق الطموحات الاستراتيجية طويلة المدى لدولة الإمارات.

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