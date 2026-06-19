في تعاون بين «هيئة زايد» و«رويال ليفل فاشن».. آفاق جديدة للتسويق الرقمي وريادة الأعمال لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مع منصة «رويال ليفل فاشن»، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي لأصحاب الهمم وتوسيع فرص وصول منتجاتهم ومشروعاتهم إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر منصة إلكترونية متخصّصة، بما يسهم في دعم استدامة مشاريعهم الإنتاجية وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية.

وقّع الاتفاقية عن هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، الأمين العام للهيئة، فيما وقّعها عن منصة «رويال ليفل فاشن» راشد جاسم الزعابي، الرئيس التنفيذي للمنصة، خلال مراسم أقيمت بمقر الهيئة في أبوظبي.

وتجسّد الاتفاقية توجه الجانبين نحو بناء نموذج شراكة مستدام يدعم دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي، ويوفر لهم أدوات حديثة تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وإبداعاتهم عبر قنوات رقمية احترافية، بما يعزّز تنافسيتهم ويواكب التحولات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، تعمل الهيئة على ترشيح المستفيدين المؤهلين للاستفادة من خدمات المنصة والتعريف بها بين منتسبيها وأسرهم، إلى جانب التنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتوجهات الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي.

من جانبها، تلتزم منصة «رويال ليفل فاشن» بتوفير تسجيل مجاني بالكامل لأصحاب الهمم دون أي رسوم أو اشتراكات، وعدم استقطاع أي عمولات على مبيعاتهم عبر المنصة، إضافة إلى إنشاء متاجر إلكترونية مستقلة للمستفيدين، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لإدارة المتاجر والطلبات، وتخصيص مساحة رقمية مستقلة لإبراز منتجات أصحاب الهمم وإدراجها ضمن الحملات الترويجية والتسويقية للمنصة.

كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجال التدريب والتأهيل المهني والرقمي، من خلال إعداد أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع الإلكترونية والتعامل مع أدوات التجارة الرقمية، بما يعزّز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم فرص نجاح مشاريعهم الريادية.

وأكد عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان أن الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل توسيع شبكة شراكاتها مع مختلف القطاعات لخلق فرص نوعية تسهم في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في التنمية الاقتصادية.

وقال: التمكين الاقتصادي يُعد أحد أهم ركائز جودة الحياة والاستقلالية لأصحاب الهمم، وتأتي هذه الشراكة لتوفر لهم منصّة متخصّصة تتيح الوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين داخل الدولة وخارجها، وتمكنهم من تحويل مهاراتهم وإبداعاتهم إلى مشاريع مستدامة تعزز مساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد راشد جاسم الزعابي أن هذه الشراكة تنطلق من التزام المنصة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الوطنية والإنسانية الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم يمثّل نموذجاً فاعلاً للشراكات التي تحقق أثراً مجتمعياً وتنموياً مستداماً.

وقال الزعابي: المنصة ستسخر إمكاناتها التقنية والتسويقية لدعم أصحاب الهمم وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم التجارية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي والمجتمعي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة زايد لأصحاب الهمم لتطوير برامج التمكين الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، يشارك فيه الجميع بفاعلية في مسيرة التنمية والازدهار.