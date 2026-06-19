بدعم «الأنظمة الذكية».. «أبوظبي للتنقل» و«لومو» يناقشان تجربة أول حافلة ذاتية القيادة بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، عقد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، اجتماعاً مع شركة «لومو» الشركة الإماراتية المتخصصة في حلول التنقل الذكي والقيادة الذاتية، لبحث آليات تنفيذ تجربة أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش معرض جيتكس العالمي للتقنية العام الماضي، واستكمالاً لجهودهما المشتركة في تطوير حلول التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي.

استعرض الطرفان أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال النقل العام ذاتي القيادة، وبحثا فرص تنفيذ المشاريع التجريبية والدراسات الفنية المرتبطة بهذا النوع من التقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز النقل المتكامل لتسريع تبني تقنيات التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، دعماً لمستهدفات استراتيجية أبوظبي للتنقل الذكي والذاتي، التي تهدف إلى أن تشكل وسائل التنقل الذكية وذاتية القيادة 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة بحلول عام 2040.

وقال حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: «يأتي هذا التعاون ضمن جهود مركز النقل المتكامل لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، من خلال تقديم وتطبيق حلول نقل مبتكرة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل العام وتحسين جودة الحياة. ويمثّل مشروع تجربة الحافلة ذاتية القيادة خطوة استراتيجية نحو مستقبل يعتمد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل خدمات النقل، بما يواكب تطلعات الإمارة في مجالي الاستدامة والابتكار».