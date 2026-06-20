«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة «إكس»، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.7 درجة مئوية على ركنة - العين، الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country this morning is 22.7°C in Raknah (Al Ain) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/K6Wei0jANS — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 20, 2026