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علوم الدار

«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة

«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة
20 يونيو 2026 09:08

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة «إكس»، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.7 درجة مئوية على ركنة - العين، الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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