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شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة
20 يونيو 2026 13:08

تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفّرة وإعادة بثِّها بطرق غير قانونية، عبر أجهزة بث «ريسفرات»، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخَّصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.

وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبّب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.

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وأكدت أن مثل هذه الأفعال تُعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
دبي
القرصنة
الاحتيال الإلكتروني
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