«إيدج» والإدارة العامة للتسليح الفرنسية توقعان إطاراً للتعاون

باريس (وام)



وقّعت إيدج أوروبا والإدارة العامة للتسليح الفرنسية (DGA)، إطار تعاون، يمهّد الطريق أمام مساهمة إيدج في منظومة الدفاع والتكنولوجيا والصناعة في فرنسا.

جرى توقيع الاتفاقية خلال الإطلاق الرسمي لشركة إيدج أوروبا وافتتاح مقرها الاستراتيجي الجديد في باريس، في فعالية جمعت نخبة من الشركاء الحكوميين والصناعيين، وذلك تأكيداً على التزام إيدج طويل الأمد تجاه فرنسا وأوروبا.

ويمثل إطار التعاون الخطوة الأولى نحو تمكين التعاون الصناعي والتكنولوجي بين إيدج والإدارة العامة للتسليح الفرنسية، كما يعكس عمق العلاقات الدفاعية بين فرنسا ودولة الإمارات، ويدعم طموحات البلدين في مجالي التكنولوجيا الدفاعية والسيادة الصناعية.

ويشكّل الاتفاق بداية لمسار يتيح لإيدج الإسهام في منظومة الدفاع الفرنسية، من خلال إدخال تقنياتها ومنتجاتها إلى السوق الفرنسية، بما يتوافق مع المعايير التنظيمية ومتطلبات المشتريات المعتمدة في فرنسا، إلى جانب إرساء الأسس لعلاقة صناعية أعمق مع الإدارة العامة للتسليح الفرنسية في المراحل المقبلة.

وقال الفريق غايل دياز دي تويستا، المدير الوطني للتسليح في فرنسا لدى الإدارة العامة للتسليح الفرنسية، إن فرنسا ودولة الإمارات تربطهما علاقة دفاعية راسخة وطويلة الأمد، وهو ما تجلى مجدداً من خلال الدعم الذي قدمته فرنسا لدولة الإمارات منذ 28 فبراير 2026، وفي هذا السياق، تهنئ الإدارة العامة للتسليح الفرنسية مجموعة إيدج على قرارها بتأسيس مقرٍ وأعمال تجارية لها في فرنسا، وترحب باختيار معرض يوروساتوري «Eurosatory» للإعلان عن هذه الخطوة، كما تشيد الإدارة بجودة الالتزامات التي قدمتها مجموعة إيدج في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية الدفاعية لفرنسا وأوروبا.



تعزيز الروابط الاستراتيجية

من جانبه، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن توقيع هذه الاتفاقية مع الإدارة العامة للتسليح الفرنسية يعكس التزام إيدج العميق تجاه فرنسا، ومن منطلق الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة في منظومة المشتريات الدفاعية الفرنسية، سيحظى هذا التعاون بأساس صناعي متين منذ البداية، كما يسهم بصورة مباشرة في دعم المصالح السيادية لفرنسا.

وأضاف: أن الاتفاقية تحدد إطار شراكة نعتزم تطويرها لتصبح من أهم ركائز استراتيجيتنا الأوروبية، مع ترسيخ مكانة إيدج كشريك موثوق يستند إلى طموح مشترك لبناء قدرات دفاعية سيادية.

وتستند هذه الاتفاقية إلى علاقة ممتدة لعقود بين فرنسا ودولة الإمارات، تشمل التعاون الدفاعي والصناعي والاستراتيجي، وتعكس الطموح المشترك للبلدين نحو تعميق هذه العلاقة خلال السنوات المقبلة. ومع تأسيس إيدج أوروبا في باريس، وافتتاح منشأة للهندسة والتصنيع في بوردو، يأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع ومدروس لتعزيز الروابط الصناعية والاستراتيجية بين البلدين.