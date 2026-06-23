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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

23 يونيو 2026 22:19

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الفريق الركن خالد درج الشريعان، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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محمد بن زايد
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