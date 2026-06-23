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عبد العزيز بن حميد وقنصل عام البحرين يبحثان تعزيز التعاون

عبد العزيز بن حميد لدى استقباله طلال فخرو (وام)
24 يونيو 2026 01:07

عجمان (وام)

استقبل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، في الديوان الأميري أمس، طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية.

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ورحب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بالقنصل البحريني، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في توطيد علاقات الأخوة والصداقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين. من جانبه، أعرب طلال يوسف فخرو، عن خالص شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما تشهده إمارة عجمان من تطور ونهضة وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات. حضر اللقاء الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وعدد من المسؤولين.

عبد العزيز بن حميد النعيمي
البحرين
الإمارات
عجمان
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