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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفينيا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفينيا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها
25 يونيو 2026 10:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي يانيز يانشا، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا.

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المصدر: وام
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