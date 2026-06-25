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علوم الدار

5000 راكب يحجزون تذاكر «قطار الاتحاد» خلال يومين

تجربة متكاملة تعيد تعريف مفهوم الرحلة اليومية بالقطار (وام)
26 يونيو 2026 01:34

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت قطارات الاتحاد إقبالاً واسعاً على حجوزات تذاكر قطار الركاب، عبر التطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني المخصّص لحجز التذاكر، حيث بلغ عدد الركاب الذين حجزوا تذاكرهم 5000 راكب، وذلك خلال يومين فقط منذ فتح باب الحجوزات، ليتصدر تطبيق «قطارات الاتحاد الرقمي» المركز الأول ضمن التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات. 
ويعكس هذا الإقبال اهتماماً واسعاً من الجمهور بخدمات قطار الركاب، وذلك قبل بدء التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو 2026، تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة النقل بالسكك الحديدية في دولة الإمارات.

وفي أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات عن رؤيتها بشأن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين»، انتقل المشروع من كونه الرؤية إلى واقع ملموس. وأصبح بإمكان الركاب اليوم التخطيط لرحلاتهم على متن القطار وحجزها وإدارتها، بشكل مسبق وسلس يضمن لهم مستويات عالية من الراحة والمرونة.
بعد تشغيل الخدمات في 30 يونيو 2026، ستشهد مسارات قطار الركاب توسعاً لتشمل المسار الرئيس أبوظبي – دبي- الذيد- الفجيرة، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، يليه افتتاح محطات منطقة الظفرة والشارقة في مراحل لاحقة.

وبهذا الصدد، قالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد: «على مدى سنوات، شهدنا جميعاً مسيرة شبكة السكك الحديدية الوطنية وهي تتقدم بخطى متسارعة وبرؤية واضحة، واليوم يمكن للعملاء استخدام التطبيق وشراء تذكرة ليكونوا جزءاً من تجربة قطار الركاب».
ومن جانبها، قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب: «حرصنا في قطارات الاتحاد على أن يجد كل عميل ما يناسبه على متن قطار الركاب سواء كان يبحث عن السعر الأنسب أو المرونة في التنقل أو مستوى أعلى من الراحة. فخياراتنا مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة».

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وخلال إحاطة إعلامية نظمتها قطارات الاتحاد أمس قدمت المنصوري خلالها عرضاً توضيحياً لحجز التذاكر من خلال التطبيق الرقمي لقطارات الاتحاد. 
وأكدت المنصوري خلال الإحاطة أن إطلاق خدمات قطار الركاب يمثّل خطوة نوعية في تطوير منظومة التنقل بالدولة، إذ لا يقتصر دوره على نقل المسافرين بين المدن، بل يقدم تجربة متكاملة تعيد تعريف مفهوم الرحلة اليومية، سواء للتنقل إلى العمل أو زيارة العائلة والأصدقاء أو استكشاف وجهات جديدة داخل الإمارات. وقد صُممت الخدمة لتوفر مستوى عالياً من الراحة والموثوقية والترابط، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة للمقيمين والزوّار على حد سواء». 
وبيّنت المنصوري، أن الأسعار التمهيدية للتذاكر على مسار أبوظبي – الفجيرة تبدأ من 55 درهماً في الدرجة المريحة و120 درهماً في الدرجة المميزة، مع إتاحة فئات متعددة من التذاكر توفر مستويات مختلفة من المرونة، بما يتيح لكل راكب اختيار ما يناسب احتياجاته، وبما يضمن توفير تجربة تنقل مريحة وبتكلفة مناسبة.

الدرجة المريحة
يستفيد العملاء في الدرجة المريحة من تجربة تنقل عصرية ومريحة تشمل مقاعد مضمونة، وخدمة واي فاي مجانية، ومنافذ شحن الأجهزة في كل مقعد، ومساحة للأمتعة، فيما ترتقي الدرجة المميزة بهذه التجربة من خلال مقاعد أوسع قابلة للإمالة ومساحة أوسع للأرجل وتقديم المرطبات مجاناً.

تشغيل 
يتولى تشغيل شبكة قطار الركاب شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، الشركة المشتركة بين قطارات الاتحاد و«كيوليس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الركاب، بما يجمع بين الخبرات العالمية الواسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية والفهم العميق بقطاع النقل في دولة الإمارات.

قطار الاتحاد
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شركة الاتحاد للقطارات
الاتحاد للقطارات
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