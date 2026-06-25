امتحان «الإنجليزية» يواصل انسيابية اختبارات نهاية العام

دينا جوني (دبي)

أدى طلبة الصف الثاني عشر، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية في ثاني أيام اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026، فيما أدى طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر الاختبار إلكترونياً، بينما خاض طلبة الثاني عشر الامتحان بصيغته الإلكترونية متضمناً جزءاً كتابياً، وسط سير منتظم للعملية الامتحانية من دون تسجيل أي ملاحظات تقنية أو تنظيمية.

وفي موازاة ذلك، اقترحت وزارة التربية والتعليم موجهات لتنظيم دوام الهيئات الإدارية والتدريسية خلال فترة الاختبارات، بما يسمح بانصراف الكوادر المدرسية بعد ساعة من انتهاء الاختبار، مع استمرار تطبيق نظام المناوبات لضمان انتظام العمل واستمرارية الخدمات التعليمية والإدارية.

وأجمع طلبة على أن الامتحان جاء في مجمله ضمن المنهاج الدراسي وراعى مستوياتهم، مشيرين إلى أن الجزء الإلكتروني كان مباشراً وواضحاً، في حين استغرق الجزء الكتابي وقتاً أطول نظراً لاعتماده على مهارات بناء الأفكار وصياغتها في موضوع إنشائي باللغة الإنجليزية.

وأكدت إدارات مدرسية أن اليوم الثاني من الاختبارات شهد استمرار جاهزية الأنظمة الإلكترونية واللجان الامتحانية، مع التزام الطلبة بالإجراءات المنظمة ودخولهم إلى اللجان وفق المواعيد المحددة، الأمر الذي أسهم في إنجاز الاختبارات بسلاسة في مختلف المدارس.

واقترحت وزارة التربية والتعليم موجهات لتنظيم دوام الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية خلال فترة اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026، ودعت إدارات المدارس إلى الالتزام بتطبيقها بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وتعزيز جودة الحياة الوظيفية للكوادر المدرسية، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية والإدارية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم وجهته إلى مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال، أن العمل بهذا النظام يكون خلال اختبارات الفصل الدراسي الثالث، ويستمر بالآلية نفسها طوال فترة اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية وحتى استكمال جميع مراحل الاختبارات المقررة للعام الدراسي الحالي.

وفي المقابل، شددت على ضرورة استمرار انتظام العمل داخل المدارس، من خلال إعداد جدول مناوبة يومي واضح ومعتمد، تتولى إدارة المدرسة وضعه بما يضمن توافر العدد الكافي من الكوادر الإدارية والتدريسية طوال ساعات الدوام الرسمي.

وبيّنت أن مهام فرق المناوبة تشمل الإشراف على انصراف الطلبة بعد انتهاء الاختبارات، وتسيير الأعمال الإدارية الطارئة والضرورية، والاستجابة لأي حالات استثنائية قد تطرأ داخل المدرسة، إضافة إلى التنسيق مع المكاتب والإدارات المختصة في الوزارة عند الحاجة.

وأكدت الوزارة أن نظام الانصراف المشار إليه لا يُعد مبرراً للتغيب عن أي التزام تدريبي أو تعليمي مقرر، إذ يلتزم جميع الموظفين بحضور الورش التدريبية، سواء كانت حضورية أو افتراضية، وكذلك المشاركة في الإشراف على اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية.

وقالت الوزارة، إن هذه الموجهات لا تتعارض مع استكمال المدارس لمتطلبات العام الدراسي المقبل، بما يشمل إعداد الخطط التشغيلية، وإنجاز أعمال التقييم الذاتي، وغيرها من المهام الإدارية والتنظيمية، مؤكدة أنها تستهدف تنظيم سير العمل خلال فترة الاختبارات دون الإخلال بالواجبات الوظيفية.

كما ثمّنت الوزارة في تعميمها الجهود التي بذلتها إدارات المدارس والهيئات الإدارية والتدريسية طوال العام الدراسي، ودورها في دعم تعلم الطلبة وتحقيق الاستقرار التشغيلي والتربوي، وإنجاح المبادرات والبرامج والاختبارات بما يسهم في تحسين جودة التعليم ومخرجاته.