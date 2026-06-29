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علوم الدار

«الفيزياء» ترفع مستوى التحدي.. وتباين بشأن مستوى الامتحان

طالبتان خلال أداء الامتحان (من المصدر)
30 يونيو 2026 01:05

دينا جوني (أبوظبي)

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استأنف طلبة الصف الثاني عشر، أمس الاثنين، اختبارات نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 بأداء امتحان الفيزياء، الذي استعدّوا له خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط استمرار سير الامتحانات بانتظام في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.
وخلافاً للانطباعات التي رافقت اختبارات المواد السابقة منذ انطلاق الامتحانات، أبدى عدد من الطلبة آراء متباينة بشأن مستوى امتحان الفيزياء، حيث رأى بعضهم أن الأسئلة احتاجت إلى تركيز أكبر ووقت أطول للتفكير، فيما اعتبرها آخرون ضمن المتوقع لمن استعدّ جيداً للمادة وأتقن القوانين والتطبيقات المرتبطة بها.
وأوضح طلبة لـ«الاتحاد»، أن الاختبار لم يعتمد على الحفظ المباشر بقدر ما ركّز على فهم المفاهيم الفيزيائية وتطبيقها في مواقف وأسئلة متنوعة، مشيرين إلى أن بعض الفقرات تطلّبت قراءة متأنية للمعطيات قبل البدء في الحل، خصوصاً في الأسئلة التي جمعت أكثر من فكرة أو قانون في السؤال نفسه.
ولفتوا إلى أن الدقائق الأولى من الاختبار شهدت حالة من الترقب، مقارنة بالأيام السابقة، قبل أن يبدأ الطلبة في توزيع الوقت بين الأسئلة والانتقال تدريجياً إلى الفقرات الأطول. وأضافوا أن بعض الأسئلة الحسابية احتاجت إلى خطوات متعددة للوصول إلى الإجابة النهائية، ما دفع عدداً من الطلبة إلى تخصيص وقت أكبر للمراجعة قبل تسليم الاختبار.
وأشار آخرون إلى أن التحدي الأكبر لم يكن في صعوبة الأفكار بحدّ ذاتها، وإنما في الحاجة إلى الدقة أثناء التعامل مع المعطيات والقوانين والوحدات المختلفة، مؤكدين أن الامتحان ميّز بين مستويات الطلبة من خلال أسئلة تقيس الفهم والتحليل، إلى جانب المهارات الأساسية.
وفي المدارس، استمرت اللجان الامتحانية في أداء مهامها وفق الخطة المعتمدة، مع جاهزية الأنظمة الإلكترونية، والتزام الطلبة بالإجراءات المنظمة، فيما تابعت الفرق الفنية والإدارية سير الاختبارات دون تسجيل ملاحظات تقنية أو تنظيمية مؤثرة.
ويواصل طلبة الصف الثاني عشر اختباراتهم يوم غدٍ بمادة اللغة العربية، على أن تتبعها التربية الإسلامية يوم الأربعاء، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس، فيما يختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم يوم الجمعة بمادة الأحياء، بينما ينهي طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم يوم الخميس بمادة الدراسات الاجتماعية.

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