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علوم الدار

لطيفة بنت محمد تشهد تخريج 445 طالباً في «أميركية دبي»

لطيفة بنت محمد وجانب من الحضور خلال حفل التخريج (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:51

دبي (الاتحاد)

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شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفل تخريج الدفعة الـ29 من طلاب الجامعة الأميركية في دبي (AUD)، والذي يشكّل محطة تاريخية بارزة احتفاءً بـ30 عاماً من التميز الأكاديمي والريادة العالمية في المنطقة. 
وشهد هذا الحدث الاستثنائي تخريج دفعة متنوعة تضم 445 طالباً وطالبة يمثلون 57 دولة.
وفور وصول سموّها وعزف النشيدين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، استُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها معالي إلياس بو صعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي، توجه فيها بالشكر الجزيل لسموها لتشريفها الحفل برعايتها وحضورها.
وأكد معالي إلياس بو صعب، مستذكراً الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن قيادتهما شكلت نموذجاً عالمياً في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.
ومن جانبه، ألقى خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، كلمة أكد فيها أن السر الحقيقي لإحداث الأثر يكمن في التواصل الإنساني، والامتنان، والمسؤولية. 
وتفضلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم عدد من خريجي الجامعة وتوزيع الجوائز عليهم. 

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الجامعة الأميركية في دبي
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