«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. رؤية وطنية لدعم ابتكارات النشء

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عقدت اللجنة المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من 6 يوليو حتى 23 أغسطس، والكشف عن منظومة الشراكات الاستراتيجية التي تجمع مختلف الجهات الوطنية والأكاديمية والرياضية والخدمية لتنفيذ هذا الحدث، الذي يُعَد الأكبر من نوعه في الإمارات والمنطقة.

شهد المؤتمر حضوراً من الشركاء الاستراتيجيين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وجرى استعراض الرؤية الشاملة والمستهدفات التفصيلية للمهرجان، الذي يمثّل أول وأكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة، ويوفّر بيئة متكاملة ومكيفة بالكامل، صممت وفق أعلى المعايير العالمية لتضم الأجنحة المتنوعة والمختبرات العلمية إلى جانب المساحات الترفيهية المفتوحة والمدن التخصصية المصاحبة.



رؤية شاملة

قال عبدالله بطي المهيري، عضو اللجنة المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد الصيفي»: الرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمهرجان، تمثِّل مصدراً للإلهام وحافزاً لتقديم عمل وطني يليق بمكانة دولة الإمارات، ويجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان بوصفه الغاية والوسيلة والثروة الحقيقية للوطن. وأوضح أن المهرجان ينطلق من إيمان راسخ بأن الأمم التي تصنع مستقبلها تبدأ ببنائه في عقول أبنائها، وأن أنبل استثمار هو في فكر النشء وقيَمهم وانتمائهم، ليكون المهرجان أكثر من مجرد برنامج ترفيهي أو موسمي، بل منصّة وطنية جامعة تلتقي فيها المعرفة بالهوية، والإبداع بالقيَم، والتراث بالتكنولوجيا، في تجربة متكاملة صمِّمت لتخاطب الأسرة، وتلهم الأجيال، وتصنع أثراً مستداماً يتجاوز مدة إقامة الفعاليات، مشيراً إلى أن طموح اللجنة العليا المنظِّمة يمتد إلى تأسيس موعد سنوي راسخ يجعل من صيف الإمارات موسماً متكاملاً للإبداع والتعلم وصناعة الفرص وبناء الشراكات، بما يسهم في إعداد جيل متمكن وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والريادة.



مستهدفات

تضمن المؤتمر المستهدفات والأبعاد الاستراتيجية للمهرجان، الذي يوجه برامجه وفعالياته للطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 18 عاماً، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي والانتماء، والمحافظة على الموارد والوعي البيئي، إلى جانب تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تجمع المشاركين في فضاء معرفي واحد، وتسهم في تنمية المهارات القيادية والتقنية والبدنية، من خلال 4 محاور رئيسة: المحور التعليمي والمعرفي، المحور الترفيهي الإبداعي، المحور المجتمعي القيمي، والمحور الصحي والرياضي.



برامج نوعية

تطرّق المؤتمر إلى تفاصيل البرامج النوعية التي تقدِّمها الجهات المشاركة، وفي مقدمتها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ACTVET، حيث أعلنت الدكتورة خديجة أحمد محمد، إطلاق «مخيم المهارات الصيفي»، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتشاف مهارات المستقبل، والتعرّف عملياً إلى التخصّصات التقنية والمهنية المرتبطة باحتياجات سوق العمل. وقالت: يستهدف البرنامج طلبة الصفوف من السادس إلى التاسع، وطلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وفق جدول أسبوعي مرن، وبطاقة استيعابية تبلغ 588 مقعداً تدريبياً موزعة على 7 أسابيع، ويقدم 4 تخصصات رئيسة: أنظمة الطائرات بدون طيار، وتصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد، والتمديدات الكهربائية الحديثة، وتكنولوجيا وهندسة السيارات.

ويقدَّم التدريب من الاثنين إلى الخميس، خلال فترتَين، من الساعة 10:00 صباحاً - 1:00 ظهراً، ومن الساعة 2:00 بعد الظهر - 5:00 مساءً. كما يوفِّر المركز منطقة مفتوحة للألعاب وتجارب المهارات تشمل محاكاة الطائرات بدون طيار Drone Simulators، ومحاكاة سباقات السيارات Racing Simulators، والألعاب الكهربائية، والتحديات الهندسية، وتجارب الروبوتات المتنقلة للأطفال، والإلكترونيات، والدهان والديكور، وبرامج التوعية بالرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف تحويل زيارة المهرجان إلى تجربة تعليمية وتفاعلية متكاملة.



ذكاء اصطناعي

تقدِّم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جناح «عالم الذكاء الاصطناعي والابتكار»، الذي يضم 9 برامج ومسابقات عملية، تشمل: الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإبداع في توليد النصوص والتصاميم، وريادة الأعمال، ومحاكاة التحديات العملية، ومحاكاة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدي الذكاء الاصطناعي الكبير، ومسابقات تطوير الحلول الذكية.



الإعلامي الصغير

يقدِّم مجلس الأمن السيبراني «ورشة الأمن السيبراني»، وتتضمن برامج توعوية وتفاعلية لبناء أجيال واعية رقمياً وقادرة على حماية البيانات، وتشمل التوعية بتفنيد الشائعات الإلكترونية، والأخطار الإعلامية الحديثة، وبرنامج «الإعلامي الصغير» بالتعاون مع «قناة ماجد»، «شبكة أبوظبي للإعلام»، و«هيئة الإعلام الإبداعي»، إضافة إلى ورش عمل متخصصة للتوعية بالاحتيال الإلكتروني وأمن المعلومات.

وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني من خلال «عالم السلامة والاستجابة للطوارئ» بورش عملية تشمل الوقاية من الحوادث المنزلية، والتوعية بالإصابات وطرق الوقاية منها، فيما تقدّم القيادة العامة لشرطة أبوظبي «رحلة الأمان المجتمعي»، التي تضم برامج للتوعية الأمنية والمرورية،وغيرها.

ويشرف مجلس أبوظبي الرياضي، على «مدينة الرياضة والحيوية»، التي تقدِّم برامج في الرماية الإلكترونية، وتنس الطاولة، وكرة القدم،وغيرها.



السنع الإماراتي

تطلق مؤسسة الإمارات مجموعة من البرامج المجتمعية والقيمية، تشمل السنع الإماراتي وآداب المجلس، وأنشطة الهوية الوطنية تحت عنوان «مسراح»، وبرنامج «تكاتف» للعمل التطوعي، وورش تعلم ركوب الخيل والإبل، وبرامج نمط الحياة الصحي. كما تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر جناح «عالم الغذاء الآمن»، الذي يقدم ورش «المزارع الصغير»، والسلامة الغذائية، والحد من هدر الغذاء، فيما تنظم دائرة التعليم والمعرفة «أسبوع اكتشاف المواهب». وتشارك «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» بورش الرسم على الزجاج، النقش بالليزر، تنسيق الورد، وغيرها.



وعي صحي

يقدِّم مركز أبوظبي للصحة العامة «منصة الوعي الصحي»، التي تتضمن برامج سفراء الصحة العامة، الجاهزية للطوارئ، الإسعافات الأولية، النوم الصحي،وغيرها.

ويشارك ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرامج الذاكرة الرقمية، والفنون والإبداع الثقافي، والقراءة والمعرفة، فيما تقدم هيئة أبوظبي للتراث «ركن الموروث التراثي»، الذي يضم ورش السنع الإماراتي، وحرف تقليدية.



15 جهة استراتيجية

حضر المؤتمر نخبة من المسؤولين والقيادات وممثلي الجهات الاستراتيجية الـ15 المشاركة في تصميم وتنظيم فعاليات ومحاور المهرجان، حيث شاركت الدكتورة ثريا السالمي، ممثلة وزارة التربية والتعليم، ومنى الظاهري، ممثلة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتورة خديجة أحمد محمد، مدير إدارة المهارات، ممثلة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ACTVET، ومبارك علي القصيلي، ممثلاً عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعائشة مرخان، ممثلة كليات التقنية العليا، ومحمد الشحي، ممثل مجلس الأمن السيبراني، وروضة المريخي، ممثلة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والعقيد محمد بخيت المنهالي ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد عيسى المرزوقي ممثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والدكتورة أمنيات الهاجري، ممثلة دائرة الصحة - أبوظبي، وغانم أحمد، مدير إدارة الفعاليات في المهرجان، وسهيل العريفي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.



فعاليات متنوِّعة

يضم «مهرجان الشيخ زايد الصيفي» مساحات داخلية وخارجية، ومضامير لركوب الخيل والهجن، ومناطق للأنشطة الكروية، وحلبات للتزلج بإشراف «نادي أبوظبي للألعاب الشتوية»، الذي يقدم برامج تعلم التزلج، وبراعم الهوكي، والتزلج الاستعراضي. كما يحتضن المهرجان فعاليات مصاحبة تمتد طوال فترة الصيف، أبرزها «مهرجان الوثبة للرطب»، و«فعالية الأسر المنتجة»، و«فعالية العودة إلى المدارس»، وبرنامج ترفيهي مميز للمشاركين للتمتع بمنطقة الألعاب «الوثبة وندر لاند»، وتضم أحدث الألعاب والأنشطة الترفيهية، ومنطقة المأكولات والمشروبات التي توفّر خيارات صحية ومتنوعة، بما يضمن تجربة ترفيهية واجتماعية متكاملة.