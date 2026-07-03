تعزيز الخدمات الأمنية في شبكة السكك الحديدية لقطار الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعزيز منظومة الأمن والسلامة في شبكة السكك الحديدية لقطار الاتحاد، من خلال تطوير الخدمات الأمنية والشرطية المقدَّمة للركاب ومرتادي المحطات، بما يدعم منظومة الأمن الاستباقي، ويرسِّخ جودة الحياة، ويسهم في رفع مستويات الأمن والطمأنينة في المجتمع.

وافتتحت شرطة أبوظبي مكتباً أمنياً في محطة قطار الاتحاد في مدينة محمد بن زايد، بهدف تعزيز التواجد الشرطي، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدَّمة للركاب، وتوفير بيئة نقل آمنة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات.

ويقدِّم المكتب حزمة من الخدمات الأمنية والشرطية، تشمل استقبال البلاغات، والتعامل مع المفقودات والمعثورات، وتقديم الدعم والإرشاد للركاب، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لمختلف الحالات، بما يسهم في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي المحطة والعاملين فيها.

وأكَّد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، أنَّ افتتاح المكتب يأتي ضمن الخطط التطويرية لشرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز التواجد الشرطي في المرافق الحيوية، ودعم منظومة أمن النقل، وتقديم خدمات شرطية استباقية وفق أفضل الممارسات الأمنية العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والبلاغات، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

من جانبه، أوضح العميد مبارك عوض بن محيروم، مدير إدارة أمن وسائل النقل في شرطة أبوظبي، أنَّ الخدمات الأمنية والشرطية المقدَّمة في محطات قطار الاتحاد تعكس مستوى التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتواكب التوسُّع المستمر في شبكة السكك الحديدية، بما يعزِّز أمن وسلامة مستخدمي قطار الاتحاد، ويدعم توفير تجربة سفر آمنة ومتميزة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.