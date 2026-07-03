بلدية دبي توفِّر غرفة حسية لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا

آمنة الكتبي (دبي)

وفّرت بلدية دبي غرفة حسية متخصّصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا (2)، في خطوة تعزز جهودها الرامية إلى تطوير مرافق شاطئية دامجة تتيح لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالخدمات والمرافق الترفيهية وفق أعلى معايير الشمولية وإمكانية الوصول.

ويأتي إنشاء الغرفة الحسية ضمن مجموعة من المبادرات التي أسهمت في حصول شاطئ جميرا (2) على شهادة الاعتماد الذهبية، ليصبح بذلك أول وجهة شاطئية في منطقة الشرق الأوسط مزوّدة بغرفة حسيّة مخصّصة لدعم أصحاب الهمم، لاسيما الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد.

وصممت الغرفة الحسية لتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد مرتادي الشاطئ من أصحاب الهمم على تحقيق التوازن والتنظيم الحسي، بتوفير عناصر وتجهيزات تفاعلية تعزز الشعور بالراحة والطمأنينة وتقلل المؤثرات الحسية الزائدة، كما تتيح الغرفة للزوّار الاستفادة منها قبل أو أثناء أو بعد زيارة الشاطئ. وتندرج المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، التي توفّرها بلدية دبي لأصحاب الهمم.