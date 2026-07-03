جراحة دقيقة بأبوظبي تنقذ طفلة مواطنة من سرطان الغدة الدرقية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

نجح فريق طبي متخصّص في مستشفى برجيل- أبوظبي في علاج طفلة مواطنة تبلغ من العمر 10 سنوات من سرطان الغدة الدرقية النادر لدى الأطفال، من خلال إجراء جراحة دقيقة ومعقّدة، أسهمت في استئصال الورم، والحفاظ على الوظائف الحيوية دون مضاعفات.

وبدأت الحالة بظهور تورم صغير في رقبة الطفلة (أ.ك)، ازداد حجمه تدريجياً، ما أثار قلق عائلتها. وعند عرضها على مستشفى برجيل، أظهرت فحوصات الموجات فوق الصوتية وجود خصائص غير منتظمة داخل الغدة الدرقية، إلى جانب عقد لمفاوية غير طبيعية، وأكدت خزعة لاحقة إصابتها بسرطان الغدة الدرقية الحليمي، مع وجود نحو 10% من الخلايا الطويلة، وهو نوع أكثر عدوانية يرتبط بزيادة احتمالية الانتشار الموضعي وعودة المرض.

وبالنظر إلى التاريخ المرضي للعائلة، حيث سبق إصابة شقيق الطفلة بسرطان الغدة الدرقية في طفولته، بادر الفريق الطبي متعدد التخصصات إلى التعامل مع الحالة بسرعة وحذر.

وقال البروفيسور الدكتور إياد حسن، رئيس القسم واستشاري جراحة الغدد الصماء في مستشفى برجيل بأبوظبي: «كان ذلك كافياً لنا لزيادة مستوى الحذر، لأن وجود تاريخ عائلي لسرطان الغدة الدرقية، حتى وإن كان محدوداً، قد يُشير إلى ارتفاع خطر الإصابة الكامن، وكذلك بعد القيام بإجراء خزعة الشفط بالإبرة الدقيقة التي أكدت تشخيص سرطان الغدة الدرقية الحليمي».

وأشار إلى أن التقييم أثناء العملية كشف أن السرطان قد انتشر إلى العقد اللمفاوية في جانب الرقبة خارج الحيز المركزي، ومن بين 34 عقدة لمفاوية تم فحصها، كانت ست عقد إيجابية.

وأفاد الدكتور إياد بأن الجراحة لدى الأطفال تتطلب دقة عالية نظراً لصغر حجم التراكيب التشريحية، مؤكداً أن حماية أعصاب الأحبال الصوتية والغدد جارات الدرقية كانت من الأولويات.

وأضاف: «كان من المهم أيضاً تقليل الندبات الظاهرة وضمان نتيجة تجميلية جيدة، نظراً لما لذلك من أثر نفسي كبير».

وذكر أن العملية تمت بنجاح كامل دون تسجيل أي مضاعفات، حيث تعافت الطفلة بشكل جيد، مع الحفاظ على صوتها ووظائف الغدد جارات الدرقية.