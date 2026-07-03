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علوم الدار

أشاد بعناصر المنظومة التعليمية.. منصور بن زايد: بناء جيل يواصل مسيرة الوطن

منصور بن زايد خلال إحدى زياراته للمؤسسات التعليمية وفي الصورة سهيل المزروعي (من المصدر)
4 يوليو 2026 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمَّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة اختتام العام الدراسي، جهود الطلبة ودعم المعلمين وأولياء الأمور، مؤكداً سموه أن كل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يواصل مسيرة الوطن.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «مع اختتام العام الدراسي، نثمن جهود أبنائنا الطلبة ومثابرتهم، وما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء. فكل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة، ويؤمن بالمسؤولية، ويواصل مسيرة الوطن».

منصور بن زايد
العام الدراسي
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المنظومة التعليمية
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