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هزاع بن زايد: مهرجان العين للهجن يجسد إرث الآباء والأجداد

هزاع بن زايد: مهرجان العين للهجن يجسد إرث الآباء والأجداد
4 يوليو 2026 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً لهذه الرياضة الأصيلة، وتأكيداً لمكانتها الراسخة في الثقافة الشعبية الإماراتية، وترسيخاً للتواصل بين جيل الشباب وإرث الآباء والأجداد.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن دعماً لهذه الرياضة الأصيلة، وتأكيداً لمكانتها في الثقافة الشعبية الإماراتية، وترسيخاً للتواصل بين جيل الشباب وإرث الآباء والأجداد».

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