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عمار بن حميد يحضر أفراح الشويهي والسويدي

عمار بن حميد خلال الحفل (وام)
4 يوليو 2026 01:47

عجمان (وام)

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة ارحمه بن علي بن ارحمه الشويهي، بمنطقة الصفيا في عجمان، بمناسبة زفاف نجلها ناصر على كريمة عمر أحمد بن درويش السويدي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار. كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «عجمان أوتو ديستركت»، الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي
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