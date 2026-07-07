محمد بن راشد لمنتخب مصر: ستبقون أبطالاً في عيون كل العرب

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة شكر إلى لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، عقب نهاية مباراتهم أمام منتخب الأرجنتين والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2 - 3 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية.. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة.. نفخر بروحهم المصرية.. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة.. هاردلك.. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي.. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب».

شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية .. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة .. نفخر بروحهم المصرية .. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة .. هاردلك .. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي .. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 7, 2026