اختبار ناجح لخدمات الرسائل والاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية على هواتف أندرويد في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سبيس 42» الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن استكمالها لاختبار ناجح لخدمات الرسائل النصية ونداءات الاستغاثة عبر تقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على هواتف «أندرويد» في الإمارات، وذلك بالتعاون مع «سكايلو تكنولوجيز»، المزود العالمي لخدمات شبكات الاتصالات غير الأرضية. وأُجري الاختبار بين هاتف محمول يعمل بنظام «أندرويد» وجهاز للرسائل عبر الأقمار الاصطناعية، مؤكداً إمكانية الاتصال ثنائي الاتجاه عبر القمر الاصطناعي «الثريا-4» للاتصالات المتنقلة من الجيل التالي. ويضمن هذا التكامل عبر منصة «سكايلو» لشبكات الاتصالات غير الأرضية المتوافقة مع معايير برنامج شراكة الجيل الثالث «3GPP» عدم الحاجة إلى أي أجهزة إضافية لدعم الاتصال. كما يؤكد هذا الاختبار إمكانات خدمات الرسائل عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية في الإمارات وضمن نطاق التغطية الأوسع للقمر «الثريا-4»، بما يعزز دور «سبيس 42» ضمن منظومة الاتصالات الوطنية. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»، إن تركيزنا ينصب على قدرات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية في إطار استراتيجية «سبيس 42» لترسيخ مكانتها العالمية في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية، ويؤكد الاختبار الناجح مع «سكايلو» جاهزية «الثريا-4» لتوفير خدمات الرسائل بشكلٍ موثوق ومرن يتماشى مع معايير شركات الاتصالات مباشرة إلى الأجهزة، بما يوسع نطاق الاتصال للمؤسسات والحكومات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول والمستخدمين، كما يعكس هذا الإنجاز نموذجاً عملياً لبناء منظومة متكاملة داخل قطاع شبكات الاتصالات غير الأرضية، وتحويل الاتصال الشامل إلى واقع ملموس. وقال بارث تريفيدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «سكايلو»، إن المعايير العالمية تتيح تشغيل خدمات الرسائل عبر الأقمار الاصطناعية على الهاتف الموجود بالفعل في يد المستخدم، ومن خلال الشبكة التي يستخدمها، وبالتعاون مع «سبيس 42»، تَمكنّا من إرسال واستقبال الرسائل النصية ونداءات الاستغاثة على هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق عبر القمر «الثريا-4»، ومن خلال منصة لشبكات الاتصالات غير الأرضية متوافقة مع معايير 3GPP، ومن دون الحاجة إلى تغييرات في البنية التحتية الأساسية الحالية لمشغلي الشبكات، ويمثل ذلك خطوة واضحة نحو إطلاق الخدمة تجارياً، وحجر الأساس لما سيأتي لاحقاً. وبالنسبة إلى مشغلي شبكات الهاتف المحمول، يؤكد الاختبار إمكانية إيصال الرسائل عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية من خلال شريحة الاتصال وإطار إدارة الهوية الخاصيّن بالمشغل نفسه، من دون الحاجة إلى إدخال تغييرات على بنيته التحتية الحالية. أما بالنسبة إلى المستخدمين من الأفراد والمؤسسات، فيعني ذلك إتاحة الرسائل النصية ونداءات الاستغاثة في أي مكان، بما في ذلك المناطق ذات التغطية الأرضية المحدودة أو المنعدمة، مثل الصحاري والجبال والمناطق البحرية. وكانت «سبيس 42» و«سكايلو» قد أعلنتا سابقاً عن تكامل منصة «سكايلو» المتوافقة مع معايير 3GPP مع «الثريا-4»، بما يتيح للشبكات الفضائية أن تشكّل امتداداً طبيعياً لشبكات الهاتف المحمول، وليس طبقة منفصلة عنها. ومن المتوقع إطلاق خدمات الرسائل عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تجارياً قرب نهاية العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. كما تعمل «سبيس 42» و«سكايلو» على تطوير قدرات إضافية عبر طبقة شبكات الاتصالات غير الأرضية المتوافقة مع معايير 3GPP والتي تم التحقق منها من خلال هذا الاختبار، بما في ذلك مشاركة الموقع الجغرافي، ونقل بيانات التطبيقات وإنترنت الأشياء، وحلول الاتصال للمركبات. وتوسّع كل من هذه القدرات نطاق استخدام «الثريا-4» ليشمل فئات جديدة من الأجهزة الذكية الحالية والمستقبلية، على أن يتم طرحها في المستقبل القريب.