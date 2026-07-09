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علوم الدار

محمد بن راشد: أكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي

محمد بن راشد: أكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي
9 يوليو 2026 18:22

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام … فخور بمهاراتهم في القراءة.. وشغفهم بالمعرفة.. وتعلقهم بالكتب».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «بكم تُبنى الحضارة.. القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع …».
وقال سموه «وأبارك للطالبة دانة عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام و40 مليون طالب كانوا جزءاً من التحدي في هذا العام الأكاديمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
تحدي القراءة العربي
الإمارات
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