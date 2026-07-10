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علي النعيمي ورئيس لجنة الأمن بالبرلمان الماليزي يبحثان تعزيز التعاون

علي النعيمي ورئيس لجنة الأمن بالبرلمان الماليزي يبحثان تعزيز التعاون
10 يوليو 2026 09:16

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع سعادة داتوك جوناثان بن ياسين، رئيس اللجنة الخاصة بشؤون الأمن في البرلمان الماليزي، خلال لقائهما في العاصمة كوالالمبور، سبل تعزيز التعاون البرلماني، لا سيما في مجالات عمل واختصاص اللجنتين.

كما بحث اللقاء، الذي حضره سعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا الاتحادية، آليات التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وسبل تفعيل التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

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وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في القارة الآسيوية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أن العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا الاتحادية تشكل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون البرلماني، بما يدعم جهود الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تستدعي تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسات الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتحديات العابرة للحدود، والحد من خطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والحوار.
 

المصدر: وام
ماليزيا
الإمارات
علي النعيمي
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