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علوم الدار

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
13 يوليو 2026 19:32

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز.

 

واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار، وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية.

 

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كما أشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 

حضر الاجتماع معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حارب مسعود الدرمكي، مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة كلثم حمد الغفلي، مدير محفظة دائرة الأسهم في جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة محمد حمد المهيري، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من المديرين التنفيذيين.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
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