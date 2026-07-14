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«نقل عجمان» تنظّم مبادرة «استدامة مجتمع»

«نقل عجمان» تنظّم مبادرة «استدامة مجتمع»
15 يوليو 2026 01:05

عجمان (وام)

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نظّمت هيئة النقل في عجمان، مبادرة «استدامة مجتمع» في مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات، التي توفر خدمة الفحص المجاني لانبعاثات المركبات لجميع أفراد المجتمع، بهدف تعزيز الوعي البيئي، والحد من الانبعاثات الضارة، والإسهام في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي وصافي الانبعاثات الصفرية.
وأكد عمار الشاعر، مدير إدارة الاستثمار في الهيئة، أن إطلاق مبادرة «استدامة مجتمع» يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تدعم الاستدامة البيئية، وتسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال تمكين السائقين من الاطمئنان على مستوى انبعاثات مركباتهم قبل موعد الفحص الدوري، بما يعزّز جاهزية المركبات ويرفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير البيئية.

هيئة النقل
عجمان
مركز سبيد
الإمارات
فحص المركبات
الحياد المناخي
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