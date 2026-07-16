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علوم الدار

«شخبوط الطبية» تدعم الناجين من السرطان

فريق الرعاية الصحية وجانب من الحضور خلال جلسة الدعم (من المصدر)
17 يوليو 2026 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مؤخراً، فعاليةً مخصّصة لدعم الناجين من السرطان، حيث احتفت بإرادة وعزيمة الناجين من المرض، ووفرت مساحة ملهمة أتاحت للمشاركين فرصة التواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضهم البعض.
وتضمّنت الفعالية جلسة دعم جمعت الناجين من السرطان والمصابين وفريق الرعاية الصحية لمعهد الأورام، تبادل خلالها المشاركون تجاربهم، وناقشوا التحديات والمحطات المهمة، التي مروا بها خلال رحلة العلاج. كما شملت الفعالية جلسة علاج بالفن بإشراف مختصين، شجعت المشاركين على الإبداع والتأمل والتعبير عن أنفسهم، وسط أجواء ترحيبية وآمنة وداعمة.
وساهمت النقاشات والأنشطة الإبداعية بتعزيز الروابط الإنسانية بين المشاركين الذين استلهموا الشجاعة والإرادة من تجارب بعضهم، بما يؤكد أهمية الدعم المجتمعي في مختلف مراحل رحلة التعافي من السرطان.
وتجسّد مجموعة دعم الناجين من السرطان التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم رعاية شاملة تتمحور حول المريض، وتمتد إلى ما بعد العلاج، من خلال دعم الصحة النفسية للمرضى، وتعزيز جودة حياتهم في جميع مراحل رحلتهم العلاجية.

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