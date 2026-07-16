فتح باب الترشيح لـ«خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي» بدورتها التاسعة عشرة 2027

جمعة النعيمي (أبوظبي)

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أعلنت الأمانة العامة للجائزة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مؤسسة زايد الخير بأبوظبي، عن فتح باب الترشيح في دورتها التاسعة عشرة 2027، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو الجاري ولغاية 15 من شهر ديسمبر 2026، الأمر الذي يتيح المجال أمام كافة الأخوة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال شهر فبراير 2027، فيما يقام حفل التكريم الثلاثاء 30 مارس 2027.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة.

وأشار الأمين العام للجائزة، أن الجائزة وخلال 18 عاماً مستمرة تحقيق نمو متصاعد على مختلف المستويات، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأشار إلى أن الانفتاح الواسع للجائزة على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أسهم في تحقيق زيادة مستمرة في أعداد المشاركين بمختلف فئات الجائزة، الأمر الذي عزز من حضورها ومكانتها كإحدى أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي على المستوى العالمي.

وأوضح أن الجائزة أسهمت بصورة واضحة في زيادة مشاركة أبناء دولة الإمارات في مختلف فئاتها، حيث شهدت السنوات الثماني عشرة الماضية نمواً متواصلاً في أعداد الفائزين الإماراتيين، الذين بلغت نسبتهم نحو 31% من إجمالي الفائزين بالجائزة مقارنة بباقي دول العالم، ما يعكس الأثر الإيجابي للجائزة في دولة الإمارات عبر تحفيز التميّز والابتكار في مجالات زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور والبحوث والدراسات العلمية المرتبطة بهذا القطاع.

واستعرض الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، الإحصائيات الخاصة بالمشاركين ضمن فئات الجائزة خلال 18 عاماً، موضحاً أن العدد الإجمالي للمرشحين بلغ 2368 مشاركاً يمثلون 64 دولة حول العالم، فاز منهم 119 مشاركاً.

وبيّن أن عدد المشاركين العرب بلغ 1822 مشاركاً فاز منهم 61 مرشحاً، فيما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 206 مرشحين فاز منهم 37 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد المشاركين الأجانب إلى 340 مشاركاً فاز منهم 21 مرشحاً. كما جرى تكريم 89 من كبار الشخصيات والمنظمات.

وأوضح الكعبي أن فئة الدراسات والبحوث المتميزة استحوذت على العدد الأكبر من المشاركات بواقع 1049 مشاركاً بنسبة 44.30%، تلتها فئة أفضل الابتكارات الرائدة بـ494 مشاركاً بنسبة 20.86%، ثم فئة الشخصية المؤثرة بـ361 مشاركاً بنسبة 15.24%، وفئة المشاريع التنموية بـ330 مشاركاً بنسبة 13.94%، فيما بلغ عدد المشاركين في فئة المنتجين المتميزين 134 مشاركين بنسبة 5.66%.