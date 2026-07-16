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علوم الدار

«ليوا للرطب».. 16 مسابقة تحتفي بالنخلة

المسابقات تستقطب عشرات الأصناف من مزارع النخيل وخصص لها 210 جوائز (من المصدر)
17 يوليو 2026 00:53

الظفرة (الاتحاد)

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يحتفي مهرجان ليوا للرطب في دورته الثانية والعشرين، بالنخلة وثمارها، عبر 16 مسابقة تستقطب عشرات الأصناف من مزارع النخيل في الدولة خصص لها 210 جوائز، تشمل مسابقتين للنخبة و7 مزاينات فردية، بالإضافة إلى «أكبر عذج»، و«خرايف البيت»، و3 مسابقات للمزارع النموذجية، ومسابقتي «إبداع من جذع النخلة» و«أجمل مخرافة رطب»، وتتواصل المسابقات في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة لغاية 23 يوليو الجاري.
وتشهد مسابقتا «نخبة الظفرة للرطب» و«نخبة ليوا للرطب» تنوعاً كبيراً في أصناف الرطب التجارية، حيث يُشترط أن يقدم المشارك في «نخبة الظفرة» ما لا يقل عن 15 صنفاً، وفي «نخبة ليوا» 10 أصناف. وخُصص لكل مسابقة من مسابقات النخبة 15 جائزة قيمة، ما يحفز المزارعين على تقديم مجموعة متنوعة من الأصناف المحلية والتجارية في مشاركة واحدة، والحرص على تضمينها أصنافاً نادرةً، ما يسجل عشرات الأصناف المتنوعة في كل دورة.
وأُطلقت، خلال الدورة، مسابقة «خرايف البيت»، وخُصص لها 15 جائزة، حيث يقدم المشارك خلالها صنفين من الرطب المزروع والمعتنى به داخل منازل الأهالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبوزن 4 كيلوغرامات لكل صنف، وتأتي المسابقة تعزيزاً لمكانة النخلة بوصفها رمزاً تراثياً وطنياً أصيلاً، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على زراعتها والاهتمام بها.
وتضم مسابقات الرطب الفردية 7 أصناف، هي: الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، والتي خُصص لها 135 جائزة، حيث يقدم المشارك مخرافتين من الرطب بوزن يبلغ 10 كيلوغرامات، ويشترط ألا يقل عدد نخيل الصنف الواحد المشارك به في المسابقات الفردية عن 10 نخلات.
كما خُصصت لمسابقة المزرعة النموذجية 15 جائزة موزعة على 3 فئات، و15 جائزة لمسابقة أكبر عذج، و10 جوائز لإبداع من جذع النخلة، و10 جوائز لأجمل مخرافة رطب. وإضافة إلى المسابقات التي تحتفي بالنخلة، يشهد المهرجان منافسات في سبع مسابقات للفواكه.

ليوا للرطب
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب
معرض مهرجان ليوا للرطب
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