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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: استمرار تطوير العمل الإعلامي

سلطان بن أحمد خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
17 يوليو 2026 00:53

الشارقة (وام)

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ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اجتماع مجلس الشارقة للإعلام، وذلك في مقرّ هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
وأشاد سموه بجهود المؤسّسات الإعلامية في الإمارة وإنجازاتها التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية، ودورها الكبير في نقل صورة الشارقة، وإبراز منجزاتها الحضارية والتنموية والثقافية، بما يعكس رؤيتها ورسالتها القائمة على خدمة الإنسان والمجتمع.
وأكد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أهمية استمرار تطوير العمل الإعلامي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف المؤسّسات الإعلامية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، ويرتقي بجودة المحتوى، ويُسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كنموذج رائد في الإعلام المسؤول والهادف. وناقش الاجتماع جملةً من الموضوعات المتعلقة بمتابعة سير العمل الإعلامي، والخطط التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمستوى البرامج التلفزيونية، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي والمواد الإعلامية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي ويلبّي تطلعات الجمهور.
واستعرض المجلس ملف مجلس الشارقة للإعلام والمؤشرات الاستراتيجية والمشتركة للجهات الإعلامية في الشارقة لعام 2026، ومقارنة المستهدفات السنوية ونتائج قياس الأداء، والمؤشرات المشتركة بين الجهات مثل: التوطين، والتدريب، ورضا الموظفين. كما استعرض الملف أداء الجهات الإعلامية في مجالات النمو الرقمي، والمحتوى، والخدمات، والكفاءة التشغيلية. وناقش المجلس تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واطّلع على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
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