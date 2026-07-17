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علوم الدار

"شرطة دبي" تضبط سائقاً تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

"شرطة دبي" تضبط سائقاً تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية
17 يوليو 2026 13:32

 تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك متهور لا يهدد سلامته فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على أرواح مستخدمي الطريق.

وأشارت إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تطبق غرامة فك حجز المركبة بقيمة 50.000 خمسون ألف درهم. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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