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علوم الدار

طحنون بن زايد: التلاحم بين الإمارات سر القوة والمنعة

طحنون بن زايد
18 يوليو 2026 11:13

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أنه في يوم عهد الاتحاد، نستذكر بفخر تلك اللحظة التاريخية التي آمن فيها الآباء المؤسسون بأن وحدة الصف طريق التقدم، وأن التلاحم بين الإمارات هو سر القوة والمنعة.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "في يوم عهد الاتحاد، نستذكر بفخر تلك اللحظة التاريخية التي آمن فيها الآباء المؤسسون بأن وحدة الصف طريق التقدم، وأن التلاحم بين الإمارات هو سر القوة والمنعة". واليوم، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نمضي أوفياء لهذا العهد، نبني على أسسه الراسخة، ونكتب فصولاً جديدة من الإنجاز والريادة، لترسّخ الإمارات مكانتها بين الأمم وطناً للعطاء والازدهار".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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