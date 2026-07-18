حمدان بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجاً في الوحدة والريادة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية، نجدد فيها عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجاً في الوحدة والريادة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"لم يكن عهد الاتحاد مجرد اتفاق، بل رؤية صنعت وطنا، وإرادة رسمت مستقبلا، وثقة أرست دعائم مسيرة لا تعرف إلا التقدم".

ؤأضاف سموه:"وفي هذه المناسبة الوطنية، نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجا في الوحدة والريادة، وأن تظل قيم الاتحاد نبراسا نهتدي به في مواصلة مسيرة البناء والعطاء".

لم يكن عهد الاتحاد مجرد اتفاق، بل رؤية صنعت وطنا، وإرادة رسمت مستقبلا، وثقة أرست دعائم مسيرة لا تعرف إلا التقدم. وفي هذه المناسبة الوطنية، نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجا في الوحدة والريادة، وأن تظل قيم الاتحاد نبراسا نهتدي به في مواصلة مسيرة البناء والعطاء. — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) July 18, 2026