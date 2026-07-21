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«نقل عجمان» تصدر 4.800 تصريح

«نقل عجمان» تصدر 4.800 تصريح
22 يوليو 2026 00:54

عجمان (وام)

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أصدرت هيئة النقل في عجمان، أكثر من 4.800 تصريح خلال النصف الأول من عام 2026، شملت عدداً من التصاريح المرتبطة بخدمات النقل، وتنظيم الأنشطة التشغيلية في الإمارة، بما يعكس جهود الهيئة في دعم كفاءة المنظومة التشغيلية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وبلغ عدد تصاريح سائقي الحافلات المدرسية 767 تصريحاً، ومشرفي الحافلات المدرسية 903 تصاريح، فيما بلغت تصاريح الشاحنات والآليات العاملة داخل الإمارة 2.508 تصاريح، بنسبة زيادة 15%، إلى جانب إصدار 650 تصريحاً للحافلات المدرسية.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تنظيم خدمات النقل، وتعزيز مستوى السلامة والجاهزية التشغيلية، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
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