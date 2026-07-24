اختتام «تحدي الشيف الصغير» في عجمان

عجمان (وام)

اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان فعاليات «تحدي الشيف الصغير»، ضمن مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2026»، وذلك في إيدن كافيه، بإشراف الشيف الإماراتية حنان الدولة، المدرب الدولي المعتمد، في تجربة تعليمية وتفاعلية استهدفت الأطفال من الفئة العمرية (10-14 عاماً)، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالموروث الإماراتي.

وشهد التحدي على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الورش التطبيقية التي أتاحت للمشاركين فرصة تعلم أساسيات الطهي وإعداد الأطباق الإماراتية بلمسات مبتكرة، إلى جانب اكتساب مهارات العمل الجماعي، وتنمية روح الإبداع والابتكار، في أجواء حافلة بالحماس والتفاعل.

واختتمت الفعالية بتكريم الفريق الفائز بالتحدي والمشاركين والمساهمين تقديراً لتميزهم وتفاعلهم طوال أيام التحدي.