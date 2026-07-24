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عمار بن حميد يستقبل سفير جمهورية السلفادور

عمار بن حميد في حديث مع جيراردو بيريز خلال اللقاء (وام)
25 يوليو 2026 01:00

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، جيراردو بيريز، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة.
ورحّب سموه بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسُبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
من جهته، أعرب سفير جمهورية السلفادور عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.
وأشاد بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السلفادور، وبما تشهده الدولة عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.
حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، وكارلوس جيرولا، مساعد سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

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