زايد بن حمد يطّلع على جهود شرطة رأس الخيمة في مكافحة الجريمة والمخدرات

رأس الخيمة (وام)

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكان في استقباله اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة والعميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام بحضور مديري العموم ونوابهم، وعدد من كبار الضباط.

واستهل معاليه الزيارة بجولة على أحدث المركبات والآليات ذات المهام المختلفة التي تقوم بها كل مركبة بحسب طبيعة المهام المكلفة بها، واستمع إلى شرح موجز عن أهم المعدات والأجهزة التي تضمها كل مركبة وآلية، والأدوار والمهام المنوطة بها في مكافحة الجريمة والحد منها والسيطرة عليها، وكذلك في مجال الحفاظ على أمن وسلامة الطرق، وتقديم المساعدة لكافة أفراد المجتمع في مختلف الظروف، وتم استعراض منظومة الطائرات من دون طيار «الدرون» ومنصاتها المنتشرة عبر مراكز الشرطة الشاملة لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وتضمّن الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة والمبادرات الوقائية والاستباقية والتوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية وحماية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية، ودور الرعاية اللاحقة وأبرز نتائجها في متابعة المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع، والتي تسهم أيضاً في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من هذه الآفة، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وشملت الزيارة جولة في «غرفة الرقابة والسيطرة» التابعة للإدارة العامة للعمليات الشرطية، تعرف خلالها إلى منظومة العمل بها وآليات المتابعة والاستجابة الأمنية، وما تتضمنه من تقنيات حديثة، وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتعزيز كفاءة إدارة العمليات الأمنية على مدار الساعة.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز وتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات، انطلاقاً من رؤيتها الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراده، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد نهجًا متكاملًا يسهم في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها السلبية، والذي يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المرتبطة بها. وأشاد معاليه بما تشهده القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من تطور في قطاعات العمل الأمني المختلفة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن على مستوى الدولة وتوفير كافة السبل لتحقيق أعلى معايير الأمن والأمان، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الجريمة ومواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة.