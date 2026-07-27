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علوم الدار

فريق بحثي يبتكر شاياً عشبياً من براعم النخيل وثمار البلح الخضراء

الفريق البحثي من جامعة الإمارات (من المصدر)
28 يوليو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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تمكّن فريق بحثي في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع معهد أسباير للأبحاث في الأمن الغذائي بالمناطق الجافة من تطوير شاي عشبي مبتكر يُحضّر من براعم نخيل التمر الفتية وثمار البلح الخضراء (غير الناضجة)، في خطوة بحثية تهدف إلى تحويل المنتجات الثانوية لزراعة النخيل إلى مكوّنات غذائية ذات قيمة مضافة.
وتُعد ثمار البلح الخضراء وبراعم النخيل من الموارد الزراعية التي لا تُستثمر عادة في الصناعات الغذائية، إذ تُزال الثمار غير الناضجة خلال عمليات خفّ الثمار لتحسين جودة وإنتاجية التمور، فيما تُستخلص البراعم من البذور أثناء مرحلة الإنبات. ويسعى الباحثون من خلال هذا المشروع إلى استكشاف إمكانات هذه الموارد في إنتاج مشروبات عشبية مبتكرة تجمع بين النكهة المميزة والفوائد الصحية المحتملة.
ويُشرف على المشروع الدكتورة إلكه غابرييل، الأستاذة المشاركة في كلية الزراعة والطب البيطري، بمشاركة الدكتور عفان محمد بيغ، باحث ما بعد الدكتوراه، وطالبتي الدراسات العليا سلامة الكعبي وسلمى زكريا. ويعمل الفريق على اختبار خلطات متعددة من براعم النخيل وثمار البلح الخضراء المستخلصة من أصناف مختلفة من نخيل التمر.
كما يجري تحليل المشروبات الناتجة من حيث خصائصها الحسية ومحتواها من المركبات الحيوية الطبيعية، بهدف تحديد التركيبات الأكثر توازناً من حيث المذاق والقيمة الغذائية المحتملة.
وأكد الفريق البحثي أن المنتج لا يزال في مرحلة التطوير، وأن العمل جارٍ لاستكمال الدراسات المتعلقة بتوصيف مكوناته وتقييم إمكاناته التجارية وفرص تسويقه مستقبلاً، بما يدعم توجهات الجامعة في الابتكار الغذائي والاستدامة وتعزيز القيمة الاقتصادية لمنتجات نخيل التمر.

الإمارات
جامعة الإمارات
النخيل
أشجار النخيل
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