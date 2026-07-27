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علوم الدار

شراكة بين هيئة زايد لأصحاب الهمم و«أوتاي»

شراكة بين هيئة زايد لأصحاب الهمم و«أوتاي»
28 يوليو 2026 01:10

أبوظبي (وام)

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وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع منصة «أوتاي - AuTie»، أول منصة تواصل اجتماعي متخصصة من نوعها عالمياً لمجتمع التوحد، والمطورة في دولة الإمارات؛ بهدف توظيف الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز جودة حياة الأفراد من فئة التوحد وأسرهم.
وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الشراكة مع منصة «أوتاي» تجسد حرص «الهيئة» على توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.
وأكدت عائشة خلف الكعبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «أوتاي»، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور التكنولوجيا في دعم مجتمع التوحد، من خلال توفير منصة رقمية آمنة تربط الأسر بمقدمي الخدمات الموثوقين، وتتيح تبادل الخبرات والوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة.

هيئة زايد لأصحاب الهمم
الإمارات
التوحد
ذوي التوحد
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