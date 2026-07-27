سالم بن عبدالرحمن يشهد حفل «الاجتماعي السوداني» بالشارقة

الشارقة (وام)

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الحفل السنوي للمركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة لتكريم المبدعين السودانيين، والطلبة المتفوقين للعام 2026م، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وألقى المهندس أحمد عمر خوجلي، رئيس المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على رعاية ودعم سموه الكبير لأبناء الجالية السودانية خاصة والمقيمين في الإمارة عامة، في المجالات كافة، منها الجوانب التعليمية والعلمية، إضافة إلى اهتمام سموه الدائم بتطوير عمل المركز ورعايته.

وهنّأ رئيس المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة، خريجي الدفعة الأولى من طلبة مدرسة السودان الخاصة بالشارقة، والتي تم إنشاؤها بمكرمة سامية من صاحب السمو حاكم الشارقة لأبناء الجالية، متمنياً لهم ولأولياء أمورهم التوفيق والنجاح في مستقبل حياتهم الأكاديمية.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتكريم خريجي مدرسة السودان الخاصة، وعدد من المبدعين والمتفوقين.