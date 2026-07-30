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«بلدية الظفرة» تفحص جاهزية 1301 بوابة

صيانة وقائية دورية للأصول البلدية (من المصدر)
31 يوليو 2026 01:12

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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نفّذت بلدية منطقة الظفرة، حملة ميدانية لفحص جاهزية 1301 بوابة للحد من عبور الحيوانات السائبة، ودخولها إلى الطرق الرئيسة في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك ضمن برامج الصيانة الوقائية الدورية للأصول البلدية.
وشملت أعمال الفحص التأكد من سلامة البوابات وكفاءتها التشغيلية، ومعالجة أي ملاحظات قد تؤثر في أدائها، بما يسهم في منع حركة الحيوانات السائبة، والحد من مخاطر الحوادث المرورية الناتجة عن عبورها، بما يعزّز سلامة مستخدمي الطرق ويحافظ على الثروة الحيوانية والبيئة الطبيعية.
وأكدت البلدية أن هذه الأعمال تأتي ضمن خططها الرامية إلى المحافظة على البنية التحتية ورفع كفاءة الأصول البلدية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وصيانة المرافق، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة، ويعزّز منظومة السلامة على شبكة الطرق في منطقة الظفرة.

بلدية الظفرة
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الظفرة
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