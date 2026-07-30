«ديستركت 4.0» في جامعة الإمارات مصنع لـ«أفكار الغد»

العين (الاتحاد)

أكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن منطقة تصنيع الثورة الصناعية الرابعة (Industry District 4.0) في الجامعة بوصفها إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والبحثية، التي تحوّل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أولية ومنتجات صناعية واقعية، تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المنطقة التي أصبحت منذ إطلاقها في أغسطس 2023، بيئة ابتكارية متكاملة تمتد على مساحة 4330 متراً مربعاً، تجمع بين البحث العلمي والابتكار الطلابي والتطبيق الصناعي، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى للدولة، وفي مقدمتها مشروع 300 مليار للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وتوفّر منطقة تصنيع الثورة الصناعية الرابعة بيئة صناعية متقدمة تلبي احتياجات مختلف التخصّصات العلمية، ويستفيد من مرافقها بصورة مستمرة طلبة وباحثو كليات الهندسة، وتقنية المعلومات، والعلوم، والزراعة والطب البيطري.

وصُممت مرافق المنطقة لتضم عدداً من المساحات التخصّصية، تشمل: التصنيع الذكي، ومنطقة تصنيع الإلكترونيات والتحكم الذكي والروبوتات، ومنطقة التصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومنطقة معالجة المواد المتقدمة وتشكيل المعادن، وقاعات التدريب والاجتماعات، والمكاتب الفنية والإدارية.

وتدعم هذه المرافق منظومة متطورة من تقنيات التصنيع الرقمي، تضم أحدث الطابعات ثلاثية الأبعاد الصناعية بمختلف تقنياتها العالمية، بما في ذلك طباعة المعادن SLM، والطباعة SLA، وطباعة SLS، والطباعة الملونة بالكامل (Full Color)، إلى جانب خطوط التصنيع الرقمي المبرمج وأجهزة الخراطة والتفريز الصناعي المعتمدة على الحاسب الآلي (CNC).

وتعكس المؤشرات حجم النشاط المتواصل في Industry District 4.0، ودور هذه المبادرة الاستراتيجية بوصفها محركاً رئيساً للابتكار الصناعي داخل جامعة الإمارات العربية المتحدة. واحتضنت المنطقة العديد من المشاريع والمبادرات والفعاليات التي شارك فيها أكثر من 500 طالب وباحث ومبتكر وعضو هيئة تدريس، وتحول عدد منها إلى نماذج أولية قابلة للتطوير والتسويق.

وخلال عام 2025، عززت المبادرة الابتكار ودعم المشاريع داخل الجامعة من خلال إطلاق ثلاثة برامج تمويل بالتعاون مع مكتب البحث العلمي، شارك فيها أكثر من 50 عضواً من أعضاء هيئة التدريس، بمشاركة 160 طالباً وطالبة.

وأسهمت هذه البرامج في دعم 18 مشروعاً صناعياً طلابياً، عكست قدرة الطلبة على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات صناعية عملية، كما دعمت 27 مشروعاً بحثياً صناعياً ضمن المنظومة البحثية التطبيقية في Industry District 4.0، خضع خمسة مشاريع منها لعمليات تقييم ومراجعة خارجية، بما يعزز البحث التطبيقي المرتبط بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي إطار تعزيز الشراكات البحثية ذات الصلة بالقطاع الصناعي، أطلقت المنطقة برنامج الزمالة الصناعية لما بعد الدكتوراه، الذي يستهدف سنوياً استقطاب 15 باحثاً للعمل على مشاريع بحثية تخدم القطاع الصناعي، بما يرسّخ ثقافة البحث التطبيقي ونقل المعرفة.

وعلى صعيد بناء القدرات، نظمت منطقة التصنيع Industry District برامج وورش تدريبية متخصصة تناولت الذكاء الاصطناعي، ومفاهيم التعلم الآلي وتطبيقاته في العالم الحقيقي، والقراءة الرقمية، وتحليل البيانات، ودمجها بالسحابة الرقمية، إلى جانب موضوعات تقنية أخرى، استفاد منها أكثر من 100 مشارك، فيما تجاوز عدد المستفيدين من مختلف أنشطة المنطقة 300 طالب من مجتمع جامعة الإمارات.

ولا تقتصر خدمات منطقة التصنيع على ما توفره من تجهيزات وتقنيات متقدمة، بل تمتد إلى الكفاءات الفنية المتخصصة التي ترافق الطلبة والباحثين في جميع مراحل تصميم النماذج الأولية وتصنيعها واختبارها، بما يختصر الوقت والجهد، ويمكنهم من تنفيذ مشاريعهم بالكامل داخل الجامعة وفق أعلى المعايير العالمية.